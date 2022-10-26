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Validen, Ezine Çayı kenarında yapılacak okulla ilgili açıklama: Teknik olarak sıkıntı yok

DHA

Validen, Ezine Çayı kenarında yapılacak okulla ilgili açıklama: Teknik olarak sıkıntı yok


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU Valisi Avni Çakır, geçen yıl sel felaketinde 70 kişinin öldüğü Ezine Çayı kenarında 8 derslikli okul yapılmasıyla ilgili, "Teknik olarak okulumuzun inşaatının buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor. Okul arsası anlamında alternatifimiz yok" dedi.
Kastamonu´nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde geçen yıl ağustos ayında Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl haziran ayındaki yağışlarda da yine Ezine Çayı'nın taşmasıyla birlikte köprüler yıkıldı. Ezine Çayı'ndaki ıslah çalışması kapsamında 600´e yakın daire kamulaştırılıp, onlarca bina yıkıldı. Kamulaştırma çalışmaları devam ederken, Abana'da deniz kenarında bulunan İnönü Lisesi´nin, Ezine Çayı kenarına taşınması kararlaştırıldı. Merkez Mahallesi´nde çay kenarında yer alan ve Abana Belediyesi imar planında eğitim alanı olarak ayrılan parselde 8 derslikli okul inşaatı için temel atıldı. Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen okul inşaatı projesine Abana halkı tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne durumu bildirdi. 
'DSİ'NİN YAKLAŞMA SINIRINA RİAYET EDİLDİ'
Okul inşaatıyla ilgili inceleme başlatılırken, Kastamonu Valisi Avni Çakır, bugün konuya ilişkin açıklama yaptı. Vali Çakır, okulun yapılacağı inşaat alanını anlatarak, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel afetinden sonra Ezine Çayı´nda dere yatağında yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bu dere yatağımızın genişliği afet öncesinde yaklaşık 28 metreydi. Afetten sonra burada yüzlerce bina yıktık, dere yatağını ortalama 70 metreye getirdik. Bu yatak genişlemesinden sonra 5 metre yaklaşma sınırı kondu. Hem Bozkurt hem de Abana belediyemiz ve devlet olarak bizler DSİ yaptığı kanal genişliği sonrası 5 metre yaklaşma sınırına riayet ederek, yatırımlarımızı konumlandırdık. DSİ, Ezine çayını şehir geçişinden itibaren 70 metre genişletildikten sonra duvarlar ile kanalın korunmasını sağlıyor. Bu, söz konusu inşaatın dibine kadar gelmiyor. Burada da derenin kenarında bu koruma duvarı sağlanacak. Burada zaten dere yatağı 70 metreye geldikten sonra yaklaşık 100 metre açıklık ile denize kavuşuyor. Yani söz konusu inşaatın geçişinde dere yatağının genişliği 80-100 metre açıklık ile denize kavuşuyor" dedi. 
'TEKNİK OLARAK SAKINCA YOK'
Çakır, teknik olarak alanda bina yapma sakıncası olmadığını vurgulayarak, "DSİ diyor ki, 'bu duvara, 5 metre yakınına kadar hiçbir şekilde yaklaşma yapma'. Bu yapılaşma sınırından sonra teknik ve hukuki olarak bir bina yapmakta sakıncası yok. Alanla alakalı sıkıntılarımızdan dolayı biz yine de mümkün olan en geri noktaya çekerek bu inşaatımızı konumlandırdık. 5 metrelik yapılaşma sınırından sonra biz 12,5 metre geriye çekerek binamızın dış duvarını oluşturduk. Bu binayı çok daha uzaklara yapma imkanımız olsa biz de isterdik; ama, bir tarafı dağ bir tarafı deniz. Okul arsası anlamında alternatifimiz yok. Biz çekme mesafelerini en son raddeye kadar uygulayarak, okulumuzu mevcut arsa sınırımızdan 17,5 metre geriye çekerek, DSİ'nin yaklaşma mesafesinden 12,5 metre geriye çekerek konumlandırdık. Teknik olarak okulumuzun inşaatının buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor. Şu aşamada vatandaşımızın endişeleneceği husus yok. Bu okul, bölge halkımızın talepleri doğrultusunda planlandı. Bununla alakalı her türlü tedbire uyulmakta. Neticede burada maksatlı şekilde konu farklı alanlara çekilmeye çalışılıyor. DSİ, 'buraya okul yap ya da yapma' demez, '2 metre ileriye yap' der. Orası dış koruma bandı yapılmadığı için endişe yaratıyor; ama 1 ay sonra koruma duvarları bitmiş halde görürseniz gerekli mesafeye uyulduğu kanaatine sahip olursunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-10-26 17:32:48

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