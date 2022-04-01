Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kastamonu'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kastamonulu vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kastamonu iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KASTAMONU RAMAZAN İMSAKİYESİ