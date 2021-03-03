Kastamonu'nun konakları

AA

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi (KASMEK) binasını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğe dönük hedeflere ulaşmak adına Ahşap Birimi'nin hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Konak turizmi noktasındaki eksikliklerin bu birimle birlikte uygun ve hızlı bir şekilde giderileceğini anlatan Vidinlioğlu, "Bu birimin, tarihi gün yüzüne çıkartma hedeflerimiz doğrultusunda bizlere büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. İlk etapta 7 ustamız burada çalışacak. Atölyemizi kurduk. Hatta küçük çalışmalar bile yapılmaya başlandı. Tarihi projelerimizin hayata geçmesi noktasında Ahşap Birimi atardamar görevi görecek." dedi.

KASMEK binasında birçok alanda eğitim vereceklerini anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Restorasyonunu tamamladığımız binamızda faaliyetler tam anlamıyla başladığında 270 kurs programı gerçekleştirilebilecek ve 4 bin kursiyere hizmet verilecek. KASMEK binamızın içinde 400 metrekarelik bir alanda 12 sergi alanı oluşturuyoruz. Burada fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili konuların deneysel olarak anlatıldığı materyallerde olacak. Bir bilim merkezimiz de böylelikle bu binanın içinde yer alacak. Yapılacak planlama ile bu merkez, haftanın bazı günleri grup ziyaretlerine, bazı günleri ise bireysel ziyaretlere açık olacak."