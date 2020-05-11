Kastamonu'nun Tosya ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak

AA

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ilçeye il dışından günübirlik ve cenaze için gelenler hariç herkesin karantina altına alınacağını açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal hareketliliği azaltma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bazı önlemler aldıklarını anlatan Pişkin, "11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle Seyahat İzin Belgesiyle gelmiş olsalar dahi başka bir yerleşim yerinden ilçemiz merkez ve köylerine gelen kişilerin iaşe ve barınma bedeli kendileri tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle ilçemiz Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi Yurdunda karantina altında alınacak." dedi.

Yetkili makamlardan alınan Seyahat İzin Belgesi ile ilçeye günübirlik gelenler ve cenaze için gelenlerin kapsam dışında tutulacağını ifade eden Pişkin, şunları söyledi:

"Yurtta karantina altında kalıp da özel bir diyete tabi olan vatandaşlar için, uygun yemeklerin belirlenmesi amacıyla Devlet Hastanesinden diyetisyen görevlendirilecek. Karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve takipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden çok sayıda vatandaşımızın geleceğini öngörerek böyle bir karara ihtiyaç duyuldu."