Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 2 bin 800 kişiye yardım kolisi ulaştırıyor

AA

Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Nasrullah Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıflar olarak insanların yanında bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ülkeyi de etkilediğini vurgulayan Pınar, "Herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir aldık. Hayır hizmetlerimiz ile eski eser onarımlarımız bu süreçte de kesintisiz devam ediyor. Faaliyet alanında yılın 12 ayı 888 aileye toplamda 2 bin 800 kişiye her ay kuru gıda paketi dağıtıyoruz. Bu hizmetimiz ramazanda da devam ediyor." dedi.

Gıda dışında da yardımları olduğuna işaret eden Pınar, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün tüm taşra teşkilatlarında olduğu gibi Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında da gıda yardımları, öğrenci bursları ve muhtaç maaşları hiç aksatılmadan vatandaşımıza ulaştırıldı. Hem Vakıf Haftası hem de ramazan ayı olması sebebiyle Eyüp İmaretimizden getirdiğimiz bin kavurmayı Kastamonu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram ettik." diye konuştu.

Bu süreçte bütün şantiyelerinin aktif şekilde çalışmaya devam ettiğini anlatan Pınar, Kastamonu için çok önemli bir yere sahip olan Benli Sultan Külliyesi'ndeki restorasyonda son aşamaya gelindiğini, yaz bitmeden çalışmaların sona ereceğini kaydetti.

Pınar, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un hem yardım hizmetinin kesintiye uğramayacağını ifade eden hem de ramazan ayını tebrik eden bir mektubunu da vatandaşlara ulaştırdıklarını bildirdi.