Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara sebep oluyor. Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kastamonu ve Sinop yarın okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 10 Mart 2022 yarın Kastamonu ve Sinop okullar tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...