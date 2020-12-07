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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mesleki eğitim temasıyla geçen yıl başlatılan "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu-Genç Fikirler Yarışıyor" programıyla TR82 Bölgesi gençlerinde girişimcilik ruhunun ve bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde, Kastamonu Teknokent'in katkısıyla KUZKA tarafından düzenlenen, mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin yer aldığı program kapsamında ekim ve kasım aylarında öğrencilere temel girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, iş modeli kanvası, "projeci düşünme, etkili iletişim, sunum teknikleri, takım çalışması ve zaman yönetimi eğitimi verildi.Öğrencilerin projelerine destek sağlayan öğretmenlere yönelik de tasarım odaklı düşünme, iş modeli kanvası, takım çalışması ve zaman yönetim eğitimi gerçekleştirildi.Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin oluşturduğu 10 takım, projelerini hazırlayarak yarışmaya katıldı.Programın kapanışına katılan takımlar, online olarak jüriye projelerini anlattı.

Değerlendirme sonucunda Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Temel Destekli Sağlık Saati Projesi" birinci, Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Sesim Ol Projesi" ikinci, Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Ağ Oteli Projesi" ise üçüncü oldu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, online olarak yapılan programın kapanışındaki konuşmasında, geleceği inşa eden gençlere Bakanlık olarak gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.Bu dönemde yatırımın gençlere yapılması gerektiğini vurgulayan Yeniçeri, "Etkinlik kapsamında yarışan projelerin hepsini değerli buluyoruz. Kazanan ve kazanmayan hiç kimsenin emeği boşa geçmiş değil. Bizler aslında bir gelecek inşa ediyoruz. Bu nedenle hepsinin emeğini ve projesini çok önemsediğimi ifade etmem gerekir." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise mesleki ve teknik eğitime verilen önemi artırmak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kalkınma ajanslarının koordinasyonundan sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019'da kalkınma ajansları için mesleki eğitimin tema olarak belirlendiğini anlattı.Kalkınma ajanslarının geçen yıl faaliyetlerini, "geleceğim-mesleğim" sloganıyla yürüttüğüne işaret eden Genç, "Biz de KUZKA olarak 2019 yılında mesleki girişim maratonunu tasarlamıştık. Geçen yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden 30 öğrenci 5 takımla katıldı. Bu program bir yarışma olarak değerlendirilse de biz öğrenme süreci olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yıl her ne kadar pandemi de olsa devam ettirmek istedik. Gençlerimiz öğretmenleri eşliğinde 2 gün boyunca iş fikirlerini geliştirdi." diye konuştu.

Yarışmaya 3 ildeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinden 50 öğrencinin katıldığını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yakın çevresinde gördüğü sorunlara teknolojiyi kullanarak çözüm üretme gayreti içinde olduğunu gördük. İlk üçe giren takımlarımızı ödüllendirdik. Ayrıca Kastamonu Teknokent tarafından 4 takıma patent desteği sözü aldık. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Gençlere projelerini geliştirebilmek için yeni imkanlar oluşturacağız. İş fikirlerini prototip haline getirmek ve yatırımcılarla buluşturmada çalışmalara yoğunlaşacağız."