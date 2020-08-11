İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl’de eş zamanlı “Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge doğrultusunda Kastamonu’da da denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ile ilgili personeller katıldı.

İHA'nın haberine göre, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” tedbirleri adı altında Cumhuriyet Meydanında esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Avni Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle bayram öncesi yoğun bir şekilde dışarıdan göç aldık, misafir ağırladık. Bunun yansımalarını beklediğimiz üzere özellikle hafta sonu vakalarımızda ciddi bir artış gözledik. Ama dün ve bugün vakalarda aşağı doğru bir eğilim söz konusu. Bununla alakalı özellikle hafta sonu virüsün en yoğun gösterdiği yerleri düğün ve nikâh törenlerinde taziye evlerinde yoğun bir denetim düzenledik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar bu konuda bizlere son derece yardımcı oldular. Özellikle düğünlerin 2-3 saat gibi bir sürede sonlanması konusunda taleplerimizi ilettik.

Toplu taşıma araçları, pazaryerleri, hastaneler, iş yerleri bunlar ile ilgi arkadaşlarımız sahada. Her gün bu konularla ilgili Valiliğimizde toplantılar düzenliyoruz. İnşallah bu hafta çok daha iyi rakamlar göreceğiz, zaten bu konularla ilgili tedbirler almaya başladık, denetimlerimize hep beraber ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah Ağustos sonu gibi Kastamonu’da tekrar tek haneli rakamları hep beraber göreceğiz."

Kastamonu’da şu anda 5 yerleşim yerinin karantina altına alındığını söyleyen Vali Çakır, “İzolasyona aldığımız vatandaşlarımız bir ya da iki eve dağılmış vaziyetteyse ev karantinası olur. Ama eğer 4-5 eve taşınmış şekildeyse düğünden cenazeden kaynaklı bir şeyse yayılım söz konusuysa o zaman mahalle ya da sokak karantinası uygulamasına geçiyoruz. Şu an için Kastamonu’da 2 köy, 3 mahallede karantinamız var. Vaka sayısıyla beraber karantina sayısı da artıyor" diye konuştu.

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