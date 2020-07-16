İHA

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı yaparak ülkenin güvenliğine, devletin vergi kaybı yaşamasına ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Cide ilçesinde yapılan operasyonda ev ve işyeri aramasında; 2 adet ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 5 adet şarjör, 3 adet kurusıkı tabanca, 237 adet fişek, 725 adet ses fişeği, 78 adet 1’er litrelik dolu alkollü içki şişesi, toplamda 150 adet telefon batarya ve aksesuarları ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıs hakkında 5607 ve 6136 sayılı kanun maddeleri gereğince adli tahkikat başlatılırken, ayrıca şahıslara idari para cezası uygulandı.