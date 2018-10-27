Kastamonuspor 1966 - Keçiörengücü sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Kastamonuspor 1966 ile Keçiörengücü, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. 16 puanlı Kastamonuspor 1966 6. sırada bulunuyor, Keçiörengücü 15 puana sahip ve 8. sırada. Kastamonuspor 1966, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Keçiörengücü son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 243 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kastamonuspor 1966 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Keçiörengücü sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kastamonuspor 1966 son hafta oynanan Eyüpspor maçında 2-1 kazandı.

Keçiörengücü ise Etimesgut Belediyespor maçında 2-1 kazandı.

Kastamonuspor 1966, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kastamonuspor 1966, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Keçiörengücü ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Keçiörengücü, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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