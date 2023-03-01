Katalonya özerk hükümetindeki Kırsal Alan, Gıda ve İklim Hareketi Bakanı Teresa Jorda, 29 aydır süregelen yağış eksikliği sorununun neden olduğu kuraklıktan dolayı alarm seviyesini 3. dereceden 2. dereceye çıkardıklarını duyurdu.

Katalonya'da 2008'de yaşanan kuraklık sorunundan çok daha büyüğüyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Jorda, alınan yeni tedbirler kapsamında, özel veya kamuya ait tüm bahçe ve yeşil alanların, ağaçların yaşamalarını sağlayacak miktardan fazla sulanmasının yasaklandığını, tarımda kullanılan su miktarının yüzde 40 azaltıldığını kaydetti. Jorda, endüstride ve ev hayatında su kullanımındaki kısıtlamaların yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirtti.

Kuraklığa karşı özel yüzme havuzlarının doldurulması ve halka açık yerlerde araba yıkanmasının yasaklanması ile deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi, kuruyan kuyuların tekrar aktif hale getirilmesi gibi önlemler aldıklarını hatırlatan Jorda, "Karşı karşıya olduğumuz beş kademeli büyük bir senaryonun dördüncü safhasındayız. Ek önlemler de yeterli olmazsa acil duruma geçeceğiz." dedi.