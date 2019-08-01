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Katalonya'da Burger King çalışanlarına getirilen sakal yasağı kaldırıldı

İspanya'nan Katalonya bölgesindeki yerel yönetim, Burger King restoranlarında çalışanlara uygulanan sakal ve bıyık bırakma yasağının, anayasal haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Yetkililer ayrıca, restoran zincirinde erkek ve kadın çalışanların farklı kıyafetler giymesi talimatı vermenin cinsiyet ayrımcılığı olduğuna hükmetti.

Katalonya'da Burger King çalışanlarına getirilen sakal yasağı kaldırıldı
BBC TÜRKÇE
- AFP

İspanya'nan Katalonya bölgesindeki yerel yönetim, Burger King restoranlarında çalışanlara uygulanan sakal ve bıyık bırakma yasağının, anayasal haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Yetkililer ayrıca, restoran zincirinde erkek ve kadın çalışanların farklı kıyafetler giymesi talimatı vermenin cinsiyet ayrımcılığı olduğuna hükmetti.

Fast food devinin, koyulan kurallara karşı çıkanları dinlememesi üzerine, yetkili makamlar hareke geçti.

İşçi Komisyonları Birliği, Burger King'in çalışanlarına sakal, bıyık ve kirli sakal bırakmasına getirdiği yasağın, "çalışanların onurunu incittiğini" iddia ediyordu.

Yerel yönetimin çalışma denetim komitesi bu iddiayı haklı buldu.

Denetçilerin kararında "İnceleme sonucu, şirket kurallarında öngörülen bazı uygulamaların, işçilerin bir insanın kendi imajını yaratma, eşit muamele ve cinsiyet ayrımcılığına uğramama gibi anayasal haklarını ihlal ettiği belirlendi" denildi.

Denetçiler, anayasal hakların ihlal edilmesinin engellenmesi için sakallara file takılması gibi önlemler alınabileceğini de söyledi.

Ayrıca, Burger King'in erkek çalışanlara kravat, kadın çalışanlara da kurdela takma zorunluluğunun da cinsel ayrımcılık anlamına geldiğine karar verildi.

İşçi Komisyonları'nın Katalan Şubesi Başkanı Carles Catala "Bu kararların sadece sendikamızın temsil edildiği Barcelona'da değil, tüm Burger King restoranlarında uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Burger King, Barcelona bölgesindeki 46 restoranda 1260 kişiyi istihdam ediyor.

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