Katalonya'da Kovid-19'daki vaka artışlarına karşı ek önlemler açıklandı

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İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da yerel yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmeti vermesini de içeren bazı yeni tedbirler aldı.

Katalonya özerk hükümeti, Sivil Koruma Acil Plan Komitesi (Procicat) tarafından Kovid-19'da yeni vakalardaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Buna göre, yaklaşık 7,5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya'da tüm bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmeti vermesi ya da kapatılması, doluluk oranının alışveriş merkezlerinde yüzde 30'a, sinema, tiyatro ve jimnastik salonlarında yüzde 50'ye indirilmesi, parkların saat 20.00'da kapatılması, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okul veya özel etkinliklerde yerel tüm spor müsabakalarının 15 gün durdurulması tedbirleri alındı.

Katalonya'daki bar ve restoranların bağlı olduğu örgütler, ekonomik olarak zaten çok zor durumda olan sektörün ek önlemlerle kapanmanın eşiğine geleceğini savunup, yeni kararların iptali için mahkemeye başvuracaklarını duyurdu.

Kovid-19'da 26 Mayıs'taki verilere geri dönen Katalonya'da son 24 saatte 1620 yeni vaka ve 23 ölüm tespit edilirken, 189'u yoğun bakımda toplam 1024 kişinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 vakaları en çok Madrid, Navarra, Bask, Castilla y La Mancha, Endülüs ve Katalonya bölgelerinde görülürken, merkezi hükümet 9 Ekim'de Madrid'de 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Salgının yoğun görüldüğü bölgelerde yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla, en fazla 6 kişiye (Galisya'da en fazla 10 kişi) kadar toplanılmasına izin verilmesi, bar ve restoranların en geç saat 23.00'da kapatılması, üniversitelerde uzaktan eğitime geri dönülmesi, bazı yerlerde serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi ve toplu Kovid-19 tanı testlerinin yapılması gibi önlemler uygulanıyor.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da, Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerde toplam vaka 896 bin 86'ya, ölü sayısı da 33 bin 204'e çıkmıştı.