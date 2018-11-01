Katar basını: Suudi Başsavcı'nın ziyareti hayal kırıklığı

Katar'daki gazeteler, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Ma'cib'in ziyaretine geniş yer ayırdı.

Eş-Şark gazetesinde yer alan haberde, "Suudi Başsavcı'yla yapılan görüşmeler, somut bir netice vermedi, dünyayı hayal kırıklığına uğrattı." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre Ankara'nın, Kaşıkçı'nın cep telefonu ve cinayet anına ilişkin ses kayıtlarını vermeyi reddettiğini yazan gazete, alaycı bir üslupla, Suudi Arabistan Başsavcısı'nın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtları yerine "kuru yemişlerle" ülkesine döndüğünü kaydetti.

Arab gazetesi de Başsavcı Ma'cib'in ziyaretinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumak amaçlı olduğunu yazdı.

Gazete, Başsavcı'nın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret ettiğini, ancak kuru yemiş ve tatlılarla ülkesine döndüğünü belirtti.

Raye gazetesi de Suudi Başsavcı'nın İstanbul ziyaretinin, Kaşıkçı soruşturmasına yeni bir şey getirmediğini vurguladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib dün ülkesine dönmüştü.

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