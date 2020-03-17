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Katar-Çin ortaklığında 15 dakikalık koronavirüs testi

Koronavirüse karşı Çin ve Katar ortaklığından koronavirüsü (Covid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi. Hızlı ve kullanımı kolay olan test tanı kitinden şu ana kadar 3 milyon adet üretildi. 30 dolar maliyetli tanı kitinin haftalık üretim kapasitesi ise 300 bin. Hastalığı 15 dakikada test eden tanı kitinin İtalya'ya 1440 adet gönderildiği öğrenildi

Koronavirüs testi

Dünyayı sarsan koronavirüse karşı Çin ve Katar ortaklığından koronavirüsü (Covid-19) teşhis eden bir test tanı kiti geliştirildi. Adeta doğum kontrol testine benzeyen hızlı ve kullanımı kolay olan test tanı kitinden şu ana kadar 3 milyon adet üretildi. 30 dolar maliyeti olan kitin haftalık üretim kapasitesi ise 300 bin. Hastalığı 15 dakikada test eden Katar-Çin ortaklığındaki tanı kitinin İtalya'ya 1440 adet gönderildiği öğrenildi.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Oldukça basit bir şekilde kullanılan, test cihazı, buffer (tampon madde) ve pipetten oluşan üç parçalı kit şu şekilde çalışıyor; öncelikle hastadan alınan numune test cihazına damlatılıyor. Ardından cihaza iki damla buffer yani tampon madde ekleniyor. 15 dakika sonra kişinin koronavirüs pozitif mi yoksa negatif mi olduğu anlaşılıyor. Ancak yapılan uyarıya göre; yapılan testin 15 dakika sonra kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü 15 dakika kuralına uyulmadığında kit yanlış sonuç verebiliyor.

 

 ABD'DE KORONAVİRÜS TESTİ SİGORTALIYA 600 DOLAR, SİGORTASIZA 1.500 DOLAR

Türkiye'de koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği laboratuvarlarda yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, 6 olan laboratuvar sayısının 16'ya çıkarılacağını söylemişti.

ABD'de ise koronavirüs testleri ücretli yapılıyor. Sigortası olan kişilere 600 dolara korona testi yapılırken, sağlık sigortası olmayan kişilerden ise 1.500 dolar alınıyor.

GÜNEY KORE GÜNDE 20 BİN KİŞİYE KORONA TESTİ YAPIYOR

Koronavirüsle mücadelede başarılı olan ülkelerden biri de Güney Kore. Güney Kore'de koronavirüse karşı her gün 20 bin kişiye test uygulanıyor. Bu güne kadar yaklaşık 268 bin kişinin tarandığını vurgulayan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, "Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur. Çok düşük ölüm oranlarının ardındaki anahtarın bu olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

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