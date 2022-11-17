Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Katar'da açılış maçı için 'şike' iddiası - Dünya Kupası Haberleri
ABONE OL

Katar'da açılış maçı için 'şike' iddiası

Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya rüşvet teklif ettiğini öne sürüldü...

Katar'da açılış maçı için 'şike' iddiası - Dünya Kupası Haberleri
HABERTURK.COM

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla, turnuvanın açılış maçında Ekvator ile karşılaşacak Katar'ın rüşvet teklifinde bulunduğunu yazdı.

Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiğini ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığını yazdı.

Katar ile Ekvator 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt
DÜNYA KUPASI 2022 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt
2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statların tasarımları büyüledi! - Spor haberler
DÜNYA KUPASI 2022 İşte Dünya Kupası statları
FIFPro'dan Portekiz'e ciddi uyarı: Sakatlık riski en yüksek takım... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 En risklisi Portekizliler!
Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı!
FUTBOL Dünya Kupası'nda favorisini açıkladı!
Arjantin'den Dünya Kupası öncesi bol gollü prova
DÜNYA KUPASI 2022 Arjantin'den gollü prova!
Dünya Kupası tarihi: 2010
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası tarihi: 2010
2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası
Katar'da inanılmaz görüntü! Dünya Kupası'na kiralık taraftar getirdiler! - Spor haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'na kiralık taraftar
Sadio Mane Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?
DÜNYA KUPASI 2022 Mane ilk maçta yok!
Sadio Mane'nin iyileşmesi için doğduğu köyde dua edildi
DÜNYA KUPASI 2022 İyileşmesi için dua edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.