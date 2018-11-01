Katar'da örnek sporcu

2022 yılında düzenleyeceği Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Katar'da bir yandan da spor kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalar yapılıyor. Bu doğrultuda "Generation Amazing" adından bir eğitim akademisi projesini de hayata geçirmişti.

Bu projenin meyvelerini toplamaya başlayan Katar'da kadın milli takım kalecisi Shaima Abdullah kendisinin de yetiştiği Generation Amazing'de şimdi ise ders veriyor. Bu akademide öğrencilere kalecilik dersleri veren Shaima, bir yandan da futboldaki hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Hayali Katar'da Kadınlar Dünya Kupası ve Kadınlar Asya Kupası'nda oynamak oynamak olan Shaima Abdullah, futbolu bıraktıktan sonra da milli takım kaleci antrenörü olup tarihte bu konuda ilk olmak istiyor.

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