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Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda sekiz stadyumda da içki satışının yasak olacağını açıkladı

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  • Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

    FIFA’dan yapılan resmi açıklamada “Ev sahibi ülkenin yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu alkollü içeceklerin satışının Fifa taraftar festivaline, diğer taraftar alanları ve lisanslı mekânlara odaklanması, 2022 Dünya Kupası stadyum çevrelerinden bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi” denildi.
  • Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

    FIFA Dünya Kupası’nın en büyük sponsorlarından biri bir bira markasıyken alınan tartışmalı kararla ilgili konuşan Reuters'a konuşan kaynak “Dünya Kupası’na gidecek taraftarların büyük çoğunluğu içkinin kültürlerinin bir parçası olmadığı Orta Doğu ve Güney Asya’dan geliyor. Bu düşünüldüğünde pek çok taraftar için içkinin varlığı keyifli bir deneyim yaratmayacaktır” dedi.
  • Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

    İçki satışının turistlere yalnızca lisanslı oteller ve restoranlarda yasal olduğu ev sahibi ülke Katar, eylül ayında bilet alan taraftarların belli şartlar altında içki satın alabilmesine izin verdiğini açıklamıştı. FIFA’nın sponsoru bira markasının şampiyonada bira satma hakkına sahip olması, sekiz stadyumda her maçtan üç saat önce ve bir saat sonra bira satabilmesi planlanıyordu. 
  • Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

    FIFA, sponsor bira markasının alkolsüz birasının stadyumlarda satılacağını söyledi.
  • Katar'daki Dünya Kupası maçlarında içki satılmayacak

    2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. 

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