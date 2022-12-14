Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya büyük hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettikleri Brezilya maçlarının sona ermesinin ardından, Sambacılarla ilgili akılda sadece bir kişi kaldı, o da güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı bir taraftar.