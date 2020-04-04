Katar'dan Gazze'deki ailelere gıda yardımı

Nasıl daha fazla tüketiriz?

AA

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, komitenin Katar Kalkınma Fonu'yla iş birliği içinde Gazze'deki yüzlerce yoksul aileye gıda kolisi dağıttığını belirtti.

İmadi, dağıtım işleminin Gazze'deki Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı Zekat Komiteleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Muhammed el-İmadi, söz konusu yardımların Kovid-19'la mücadele için 6 ay boyunca Gazze'ye yapılması planlanan 150 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında dağıtıldığını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.