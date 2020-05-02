Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım

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Komiteden yapılan yazılı açıklamada, her aileye yüzer dolar olmak üzere 100 bin aileye nakdi yardım gönderildiği belirtildi.

Ailelerin postane şubelerinden paralarını alabilecekleri belirtilen açıklamada, dağıtımın iki hafta sürebileceği ifade edildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.