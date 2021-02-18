Katar'dan Lübnan'a refah ve kalkınmada desteğin devam edeceği mesajı

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Katar haber ajansı (QNA) verdiği habere göre, Lübnan'da hükümeti kurmayla görevlendirilen Saad el-Hariri, iki günlük Doha ziyareti kapsamında Bakan Al Sani'yle bir araya geldi.

Özellikle ekonomik alanda olmak üzere ikili ilişkilerin el alındığı görüşmede, Katar'ın Lübnan'daki kardeşlerine kalkınma ve refahta destek olmaya devam edeceği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, bu ayın başında Beyrut'a yaptığı ziyarette ülkedeki yetkililere, Lübnan'daki tüm taraflarla iyi ilişkiler içinde olan ülkesinin yeni hükümetin kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu iletmişti.