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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

Katar FIFA yetkilisi 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında taraftarların para karşılığında tutulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı ve kınadı

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  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Katar FIFA yetkilisi 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında taraftarların para karşılığında tutulduğuna ilişkin iddiaları kınadı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Katar haber ajansına göre, 2022 FIFA Dünya Kupası İcraa Başkanı Nasır el-Hatır, iddiaların dünyanın en önemli spor organizasyonunun Katar'da başlamasıyla artan sistematik karalama kampanyaları çerçevesinde ortaya çıktığını belirtti.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Bazı Fransız ve İngiliz basınında geçen "karşılaşmalarda bulunmaları için parayla taraftar tutulduğuna" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu aktaran Hatır, bu söz konusu iddiaların Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar devletinin gücüne şüphe düşürmek hedefli yeni çabalar olduğunu kaydetti.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Hatır, iddiaların Katar'da 30 yıldan uzun bir süredir yaşayan insanlardan bir grubu hafife almak olduğunu ve Dünya Kupası karşılaşmalarını takip edecek kişilerin ücretli taraftarlar olarak nitelendirilmesinin oldukça ayıp olduğunu dile getirdi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Hatır, açıklamasında "Şampiyonada karşılaşmalar için 1 milyon 300 bin bilet satıldı." ifadesini kullandı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    BİNLERCE TARAFTAR, FIFA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

    Doha'da yaklaşık 4 gün önce düzenlenen FIFA Festivali prova etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Günün erken saatlerinde toplanan kalabalık gruplar destekledikleri takımların formaları ve bayraklarıyla festival girişinde hazır bulundu.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Şampiyona boyunca FIFA Festivalinde tüm dünyadan gelen sanatçılar tarafından konserler verilecek.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    TEPKİLERE YANIT

    Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi İletişim ve Medya Departmanı İcra Direktörü Fatma en-Naimi, Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğunun, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı bir durum olduğunu belirtti.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Naimi, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönündeki eleştirileri AA muhabirine değerlendirdi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    "Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğu, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı normal bir durumdur." diyen Naimi, Katar'ın Dünya Kupası'na hazırlanma yolculuğunun 2010 yılında başladığını, tepkilerin çok olduğu söylense de bu çerçeveden bakıldığında aslında bunun normal olduğunu belirtti.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Katar'ın yapacağı ev sahipliğinin, Orta Doğu'da ilk olması nedeniyle medya tarafından iyi bir şekilde takip edildiğini; Orta Doğu'nun da çatışma ve savaşlarla ilişkilendirildiğini kaydeden Naimi, "Uluslararası kurum ve medya kuruluşlarının Katar'a gelip ülkenin hazır olduğuna bizzat şahit olmaları ve algılarını doğrudan test etmeleri için tüm kapıları açtık." ifadesini kullandı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Dünyanın dört bir yanından gelen futbolcuları, yöneticileri ve taraftarları karşılamak için kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirten Naimi, 2022 Dünya Kupası'nın bir özelliğinin de mesafelerin yakın oluşu şeklinde olacağını, şampiyona tesislerinin belli bir alan içinde bulunduğunu, taraftarların ve futbolcuların daima bu atmosferde kalacağını söyledi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Naimi, "Dünya Kupası'nın Katar ve tüm bölge üzerinde kalıcı bir etki bırakacak benzersiz bir versiyonuna tanık olunacağına şüphe yok." dedi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Katarlı yetkili, Dünya Kupası kapsamında yapılacak tüm etkinlik ve programların da Komite'nin iletişim kanalları ve Dünya Kupası için özel olarak geliştirilen Hayya Kart uygulaması üzerinden duyurulacağını kaydetti.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Turnuvalarla eş zamanlı festivaller de gerçekleştirileceğini duyuran Naimi, taraftarların kupa maçlarının yanı sıra festivallere katılabileceğini söyledi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Futbolseverlerin ağırlanmasına ilişkin Naimi, ülkeye gelmesi beklenen taraftarlar için 130 binden fazla oda tahsis edildiğini, mümkün olan tüm konaklama seçeneklerinin sağlandığını anlattı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Naimi, "Katar'daki Dünya Kupası, bölgedeki en büyük futbol organizasyonu olacak. Bölgeye Arap kültürü ve geleneğinin tanıtılabileceği çok sayıda futbolsever akın edecek." dedi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Ev sahipliği başvurusunda bulunmasından bu yana Katar'ın, ülke kültürünü ve Arap kültürünü yansıtmaya odaklandığını ve bu yönde plan ve programlar geliştirdiğini kaydeden Naimi, "Şampiyona, her yönüyle bölge kültürünü tanıtacak." diye konuştu.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Naimi, Katar'ın "bölgenin sporla atan kalbine" dönüştüğünü, ülkesinin 2023 AFC Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacağını aktardı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    20 Kasım - 18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    20 YENİ TESİS AÇILDI

    Katar Turizm Otoritesi, 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ülkede 20 yeni otel ve turistik tesisin açıldığını duyurdu.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Otorite tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 yeni otel, tatil köyü ve turistik tesisin Dünya Kupası maçlarını izlemeye gelecek taraftarları ağırlamaya hazır olduğu ifade edildi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Açıklamada, Katar'ın uluslararası bir turizm destinasyonuna dönüşme ve 2030 yılı itibariyle yıllık ziyaretçi sayısını 6 milyona yükseltme hedefinde, 2022 yılının eşsiz bir yıl olduğu belirtildi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Yeni açılan turistik mekanlar arasında eğlence merkezleri, plajlar, sanat ve kültür evleri, alışveriş merkezleri, oteller ve tatil köylerinin yer aldığı ve kasım ayı başında bunlara 3 yeni plajın daha eklenmesinin planlandığı kaydedildi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Açıklamada, Katar Turizm Otoritesi Satış Birimi Başkan Yardımcısı Haya en-Nuaymi'nin sözlerine de yer verildi.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Nuaymi, "2022; alışveriş merkezleri, plajlar, müzeler, oteller ve parklar gibi birçok büyük turizm projesinin açılışının gerçekleştirildiği istisnai bir yıl. Dünya Kupası süresince Katar'ı 1 milyonu aşkın taraftarın ziyaret etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    TURİSTİK FALİYETLER

    Katar'ın "turizm cazibesi"nin de taraftarların iyi vakit geçirmesine olanak sağlaması öngörülüyor. Bu çerçevede İnci Adası, Doha Sahili, Esbayir Bahçesi, müzeler, piknik yerleri, çölde safari, deveye binme, kumda kayak gibi eğlenceler seyircilerin hizmetine sunuluyor. Gece yolculukları, yelkenli veya tarihi teknelerde kaliteli zaman geçirmek için eşsiz bir fırsatı sunuyor.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Taraftarları, El-Bidda Park'taki FIFA Festivali'nde West Bay silüetinin ve maçların canlı yayınının yanı sıra müzik ve kültürel performansların tadını çıkaracakları etkinlikler de yer alıyor.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Ayrıca taraftarlar, Lusail kentinde bulunan El-Maha Adası'nda buz pateni ve sirk gösterileri de dahil olmak üzere çeşitli oyun ve aktivitelerin, her yaştan ziyaretçiye uygun olarak düzenlenen konserler, gösteriler ve performansların keyfini çıkarabilecek.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Dünya Kupası boyunca ziyaretçiler, Ras Bufontas metro istasyonunun yakınında gerçekleştirilecek ve 15 bin kişiyi ağırlayacak "Arcadia Spectacular" müzik festivali ve "Mdlbeast" eğlence şirketinin El-Vakra kentinde düzenleyeceği 5 bin kişiyi ağırlayacak bir müzikal etkinliklerde vakit geçirebilecek.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    KÜLTÜR VE EĞLENCE FAALİYETLERİ

    Sheraton Hotel'in bahçesinden İslam Eserleri Müzesi'ne uzanan Doha sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikleri arasında gezici sanatsal performanslar da yer alıyor.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Dünya Kupası dönemi boyunca günlük performansların bir parçası olarak, ülkeye gelen konuklar özel müzikler eşliğinde su gösterileri ve havai fişeklerin yer aldığı "Katar'a hoş geldiniz" programının tadını çıkaracak. Dünya kupası etkinlikleri kapsamında 21 farklı lokasyonda çeşitli sanat türlerini içeren 6 bin gösteri ve sergi düzenlenecek.
  • Katar'dan 'Paralı taraftar' iddialarına yanıt

    Katar dünya kupası vesilesiyle misafirlerinin konaklamaları süresince söz konusu etkinliklerle deneyimlerini zenginleştirmeyi ve onları ülkenin sahip olduğu büyük kültürel çeşitlilikle tanıştırmayı amaçlıyor.

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