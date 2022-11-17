"Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğu, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı normal bir durumdur." diyen Naimi, Katar'ın Dünya Kupası'na hazırlanma yolculuğunun 2010 yılında başladığını, tepkilerin çok olduğu söylense de bu çerçeveden bakıldığında aslında bunun normal olduğunu belirtti.