Katar Afganistan'da istikrar istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Katar Emiri Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi
Katar Afganistan'da istikrar istiyor
0:00 / 0:00
AA

İtalya'nın başkenti Roma'da Afganistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen G20 toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Al Sani, "Katar, farklı milletlerden binlerce kişinin Afganistan'dan tahliyesi için tarihin en büyük hava köprüsünün kurulmasına katkı sağladı." dedi.

Katar'dan teknik bir ekibin, Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması çerçevesinde harcadığı çabalara da değinen Al Sani, Afganistan'da dolaşım ve seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Al Sani, ülkesinin kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirterek, "Güvenlik ve istikrar, kalkınma ve refah için şart. Buradan hareketle anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye olan inancımızdan hareketle, diyaloğu dış politikamızın temel prensibi haline getirdik." diye konuştu.

Uluslararası müttefiklerin Katar'dan gözlemci olması talebiyle başlatılan diyalog çabaları neticesinde ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de Doha Anlaşması'nın imzalandığına işaret eden Al Sani, "Bu, Afganistan'da olmasını ümit ettiğimiz sürdürülebilir barışa giden yolun başlangıcı oldu." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun insani yardımlar başta olmak üzere Afganistan'a karşı birtakım sorumlulukları olduğunu belirten Katar Emiri, Afganistan için herhangi bir vesayet dayatılmaksızın uluslararası bir yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Al Sani konuşmasında ayrıca, "Tecrübeler, tecrit ve ablukanın kutuplaşmalara ve keskin tepkilere yol açtığını, diyalog ve iş birliğinin ise ılımlı ve yapıcı çözümlerle sonuçlandığını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avusturya’da başbakan değişikliği iktidara yönelik tepkileri azaltmadı
DÜNYA Avusturya’da başbakan değişti ancak tepkiler sürüyor
Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor
DÜNYA "Rahipler cinsel istismar vakalarını yargıya ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'ı kabul etti
DÜNYA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği ...
Putin ve Paşinyan, Karabağ gündemiyle bir araya geldi
DÜNYA Putin ve Paşinyan, Karabağ'ı görüştü
Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi
DÜNYA Dünya nüfusunun yüzde 85'i iklim değişikliğinden ...
TBMM Başkanı Şentop, İtalyan gazetesi için bir makale kaleme aldı
DÜNYA Şentop Türkiye-İtalya ilişkilerini yazdı
Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
DÜNYA Türkiye ve AB'den göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş ...
SON DAKİKA HABERİ! ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
DÜNYA ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı!
SON DAKİKA: Rusya, Moskova'daki Afganistan toplantısına Taliban'dan katılım için yanıt bekliyor
DÜNYA Rusya, Taliban'dan yanıt bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.