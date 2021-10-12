Katar Afganistan'da istikrar istiyor 0:00 / 0:00

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İtalya'nın başkenti Roma'da Afganistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen G20 toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Al Sani, "Katar, farklı milletlerden binlerce kişinin Afganistan'dan tahliyesi için tarihin en büyük hava köprüsünün kurulmasına katkı sağladı." dedi.

Katar'dan teknik bir ekibin, Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması çerçevesinde harcadığı çabalara da değinen Al Sani, Afganistan'da dolaşım ve seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Al Sani, ülkesinin kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirterek, "Güvenlik ve istikrar, kalkınma ve refah için şart. Buradan hareketle anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye olan inancımızdan hareketle, diyaloğu dış politikamızın temel prensibi haline getirdik." diye konuştu.

Uluslararası müttefiklerin Katar'dan gözlemci olması talebiyle başlatılan diyalog çabaları neticesinde ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de Doha Anlaşması'nın imzalandığına işaret eden Al Sani, "Bu, Afganistan'da olmasını ümit ettiğimiz sürdürülebilir barışa giden yolun başlangıcı oldu." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun insani yardımlar başta olmak üzere Afganistan'a karşı birtakım sorumlulukları olduğunu belirten Katar Emiri, Afganistan için herhangi bir vesayet dayatılmaksızın uluslararası bir yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Al Sani konuşmasında ayrıca, "Tecrübeler, tecrit ve ablukanın kutuplaşmalara ve keskin tepkilere yol açtığını, diyalog ve iş birliğinin ise ılımlı ve yapıcı çözümlerle sonuçlandığını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.