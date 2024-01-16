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        Haberler Dünya Katar Emiri, Almanya Cumhurbaşkanıyla Gazze Şeridindeki gelişmeleri görüştü

        Katar Emiri, Almanya Cumhurbaşkanıyla Gazze Şeridindeki gelişmeleri görüştü

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:43
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        Katar ve Almanya, Gazze'yi görüştü
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        Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ele alındı.

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar Emiri Temim'e, Doha'nın Gazze'deki esirleri serbest bırakma çabalarından dolayı teşekkür etti.

        Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

        Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

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