Katar Emiri, Blinken ile görüştü

Katar Emiri, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde "Gazze'de ateşkes" vurgusu yaptı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'da bulunan Blinken, Şeyh Temim ile başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile bunları geliştirmenin yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konu ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede Gazze'de acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, tüm bölgelere yeterli ve sürdürülebilir insani yardım ulaştırılması ve gerilimin düşürülmesi için çalışmanın gerektiğini belirtti.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye ve Ürdün'ün ardından Katar'a gelen Blinken'in ziyaret programında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Batı Şeria da yer alıyor.

"FİLİSTİNLİ SİVİLLER KOŞULLAR EL VERİR VERMEZ EVLERİNE DÖNEBİLMELİDİR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir." ifadesini kullandı.

Toplantıda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Blinken, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir." dedi.

Blinken ayrıca, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacağının ve zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrailli siyasilerin ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Filistinlilerin, Gazze dışına göç ettirilmesine yönelik açıklamalarına da değinen Blinken, bu tarz söylemleri "reddettiklerini" belirtti.

Blinken, söz konusu söylemlerin "sorumsuzca" olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

İSRAİL YÖNETİMİ, GAZZELİLERİ BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERMEK İSTİYOR

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık 2023'te Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.