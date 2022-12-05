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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Al Sani, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

Katar ve Almanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin ele alındığı görüşmede, enerji ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme imkanları konuşuldu.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerde öne çıkan başlıklar ele alındı.

Scholz, görüşmede Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması dolayısıyla Al Sani'yi tebrik etti.

Katar enerji şirketinin (QatarEnergy) 29 Kasım'da Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz tedariki için ABD'li enerji firması ConocoPhillips ile 15 yıllık anlaşma imzaladığı, bu kapsamda Almanya'ya 2 milyon tonun üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz temin edileceği açıklanmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA DÜNYA KUPASI GERGİNLĞİ YAŞANMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Dünya Kupası öncesi 27 Ekim'de Alman ARD kanalına verdiği röportajda Katar'ı hedef alan sözleri iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Katar’ın insan hakları sicilini eleştiren Faeser, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

Katar, Faeser'in bu açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.