Katar Emiri ile Suudi Veliaht Prens, ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü

AA

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Suudi Veliaht Bin Selman, Katar Emiri'yi Al Sani'yi telefonla aradı.

İkili görüşmede, Katar-Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde ise ikilinin, Riyad yönetiminin çevreyi koruma amacıyla başlattığı "Yeşil Suudi Arabistan" ve "Yeşil Ortadoğu" girişimlerini de görüştüğü aktarıldı.

Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ocak ayındaki Ula Zirvesi'nde sağlanan uzlaşının ardından ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

İki ülke arasındaki temaslar kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinin ardından ilk kez 28 Şubat'ta telefonda görüşmüştü.

- Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.