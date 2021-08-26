Katar Emiri'nden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne ikili ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı

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AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeye resmi ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Al Sani, Bin Selman'a Katar Emiri'nin yazılı mesajını iletti.

Katar resmi ajansı QNA'da görüşmeyle ilgili yer alan haberde ise yazılı mesajda, ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer aldığı aktarıldı.

Katarlı Bakan Al Sani, temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Vekili Musaid bin Muhammed el-Ayban ile de görüştü.

İkili, Katar-Suudi Arabistan ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.