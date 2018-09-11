Katar - Filistin maçı rakamları

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Katar, 11 Eylül 2018 Salı günü Filistin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Katar 7 puanla 60. sırada, Filistin 3 puanla 200. sırada bulunuyor. Ev sahibi Katar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Filistin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Katar kazanır 1.40, berabere biter 3.30, Filistin kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Katar son haftadaki Filistin müsabasında 1-0 kazandı.

Filistin ise Katar maçında 1-0 yenildi.

Katar, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Filistin, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Filistin 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ