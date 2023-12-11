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        Haberler BBC Dünya Katar: Gazze'de ateşkes şansı azalıyor

        Katar: Gazze'de ateşkes şansı azalıyor

        Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanının yeni bir ateşkes için "pencereyi daralttığını" söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.12.2023 - 07:45 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:45
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        Katar: Gazze'de ateşkes şansı azalıyor
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        Gazzeli bir çocuk Reuters

        İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine odaklandı

        Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanının yeni bir ateşkes için "pencereyi daralttığını" söyledi.

        Doha Forumu'nda konuşan el-Tani, Katar'ın her iki tarafa da ateşkes için baskı yapma çabalarını sürdüreceğini söyledi.

        Körfez ülkesi, Kasım ayı sonunda rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan ve çatışmaların bir hafta boyunca durdurulmasında kritik rol oynamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada "savaşın tüm hızıyla devam ettiğini" söyledi.

        Son günlerde "çok sayıda Hamas teröristinin" teslim olduğunu belirten Netanyahu, "Bu Hamas için sonun başlangıcıdır" dedi.

        Gazze'deki insani kriz ise kötüleşmeye devam ediyor.

        Hamas tarafından yönetilen Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 bin Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

        Hamas'ın silahlı kanadı Al Jazeera'ye gönderdiği sesli mesajda geçici ateşkesin "güvenilirliğini kanıtladığını" ve İsrail görüşmelere başlayana kadar başka rehinenin serbest bırakılmayacağını duyurdu.

        Sözcü Ebu Ubeyde mesajında ayrıca Hamas savaşçılarının 180 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiğini ve "çok sayıda" İsrail askerini öldürdüğünü, İsrail'e hala darbeler indirdiğini ve " daha büyük şeylerin gelmekte olduğunu" söyledi.

        GazzelilerReuters

        Doha'daki konferansta BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın başkanı Philippe Lazzarini bölgenin "yeryüzündeki cehennem" haline geldiğini ve "kesinlikle şimdiye kadarki gördüğü en kötü durum" olduğunu söyledi.

        Konferansta konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de İsrail'in "uluslararası insani hukuku ihlal etmeye devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini" söyledi ve uluslararası yaptırım çağrısında bulundu.

        Iştiyye, Gazze'deki Hamas hükümetinden ayrı bir yapı olan ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren Filistin Yönetimini temsil ediyor.

        Doha'daki toplantı sırasında Gazze'nin güneyinde çatışmalar devam etti.

        Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kenti şu anda ağır bombardıman altında ve İsrail sivillerden kent merkezini terk etmelerini istiyor.

        İsrail’in saldırıları ilk başladığında kuzeydeki insanlara bölgeyi terk edip Han Yunus’a gitmeleri söylenmişti.

        BBC'ye konuşan İsrailli üst düzey danışman Mark Regev, Han Yunus'ta "zorlu çatışmalar" yaşanacağını söyledi ve sivilleri "güvenli bölgelere gitmeye" çağırdı; İsrail tankları Pazar akşamı kentin merkezine ulaştı.

        Şehirdeki siviller ceset toplarken görüntülendi.

        İsrail'in güvenli bölge olarak adlandırdığı yerlerdeki durum sorulduğunda Regev, ülkesinin sivillerin hayatını korumak için azami çaba gösterdiğini söyledi.

        Gazze'deki sivillere daha önce al-Mawasi'deki "güvenli bölgeye" gitmeleri tavsiye edilmişti. Sadece 8,5 kilometrekare büyüklüğündeki bu alan Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan daha küçük, az sayıda bina var ve büyük ölçüde kum tepeleri ve tarım arazilerinden oluşuyor.

        NetanyahuReuters

        Öte yandan İsrail müttefiklerini tutarsız yaklaşımları nedeniyle eleştiriyor.

        Başbakan Netanyahu kabinesine yaptığı bilgilendirme konuşması esnasında, "Bir yandan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını desteklerken diğer yandan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını engelleyecek şekilde savaşı sona erdirmemiz için bize baskı yapamazsınız" dedi.

        BM’de yapılan ateşkesi öngören tasarı oylamasını ABD veto etti, İngiltere ise çekimser oy kullandı.

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