Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Katar, Hamas ile ateşkesi görüştü | Dış Haberler

        Katar Başbakanı Al Sani Hamas ile ateşkesi görüştü

        Katar Başbakanı ve aynı zaman Katar Dışişleri Bakanı olan Al Sani, Hamas heyetiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gazze'deki ateşkes planı ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 23:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar, Hamas ile ateşkesi görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas heyetiyle Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü.

        Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye liderliğindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi.

        Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleriyle ilgili gelişmeler ile sürdürülebilir kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varılması imkanları ele alındı.

        İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

        İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, 25 Aralık'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

        Katz da aynı gün Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan İsrail işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu ziyaretinde, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler kontrol altında tutulan yerler olacak." demişti.

        Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

        Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?