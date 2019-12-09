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Haberlerİş-YaşamKatar ile yeni anlaşma yolda - Haberler

Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE, imzalanan anlaşmalarla Katar'ın hem belgelendirme hem de standart ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bir görevi üstlenmiş olacak. Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak" ifadelerini kullandı

Katar
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Katar'daki belgelendirme ve standart ihtiyaçlarında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, "Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak." dedi.

Varank, Katar temasları kapsamında, ülkenin Bilim ve Teknoloji Parkı'nı gezdi. Söz konusu merkez ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, ardından kuluçka merkezindeki startup firmalarını ziyaret etti.

Kuluçka merkezinde 3 yıldır çalışan Türk girişimci Ömer Taban ile sohbet eden Varank, Taban ve ekibinin geliştirdiği otomatik kapatma üniteli akıllı gaz sensörüne ilişkin bilgi aldı. Bakan Varank, genç girişimci Taban’ı çalışmalarını Türkiye’de sürdürmesi için Bilişim Vadisi’ne davet etti.

Daha sonra Varank, teknolojiyle geleneksel hayvancılığı bir araya getiren Baladna Süt Üretim Tesisi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Varank, AA muhabirinin Türkiye ve Katar arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

İnovasyonu katma değerli üretimin olmazsa olmazı olarak tanımlayan Varank, küresel firmalarla rekabet etmek için inovatif girişimlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye ve Katar'ın iyi ilişkilere sahip dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyareti sırasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliği anlaşmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE ile Katar’daki muadili arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik 2 anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Ülkeyle imzalanacak bir anlaşmanın da hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Varank, söz konusu anlaşmanın da önümüzdeki süreçte imzalanacağını bildirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİDEKİ TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ

Varank, sanayi ve teknolojide katma değerli üretimin ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bir sanayi ülkesi. Oldukça gelişmiş bir sanayi altyapımız var. Katar doğal kaynaklara dayalı bir ekonomiye sahip. Sanayi ve teknoloji alanındaki tecrübemizi Katar ile paylaşmak, beraber projeler geliştirmek ve beraber üçüncü ülkelerde faaliyetler yürütmek istiyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar beraber yürüteceğimiz ilişkilerde faydalı olacak."

TÜRKİYE'Yİ STANDARTLARI BELİRLEYEN ÜLKE YAPMA HEDEFİ

TSE'nin standartlar ve belgelendirme konusunda Türkiye'nin milli bir kuruluşu olduğuna işaret eden Varank, dünyada rekabet edebilmenin önemli şartlarından birinin belgelendirme ve standart olduğunu ifade etti.

Varank, standartların ülkelerarası ticareti etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getirmek için TSE’yi kullanacağız. TSE’ye ilişkin hem 11. Kalkınma Planı'nda hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde hedeflerimiz vardı. TSE’yi hem muadilleriyle rekabet edebilir hale getirmek hem de Türk ürünlerinin kalitesini dünyada artıracak şekilde standartları belirlemede etkin bir kuruluş yapmak istiyoruz."

TÜRKİYE, KATAR'DAKİ STANDARDİZASYONDA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEK

Katar'ın yeni gelişen bir sanayisi olduğunu ve ülke pazarına giren ürünlerin standardının belirlenmesine yönelik ihtiyaçları bulunduğunu aktaran Varank, "TSE, imzalanan anlaşmalarla Katar’ın hem belgelendirme hem de standart ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bir görevi üstlenmiş olacak." diye konuştu.

Varank, halihazırda Katar'a gelen ürünlerin yanmazlık testlerinin Türkiye’de yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak. Biz standart ve belgelendirme konusunda tüm dünyaya hizmet verebilen bir ülkeyiz. Orta Asya ve Orta Doğu’da çok güçlüyüz, bu ülkelerin hem standart ve belgelendirme altyapılarını kuruyoruz hem de bölge ülkelerinde şirketlerimizle özel sektör gibi faaliyet gösteriyoruz. İnşallah Katar’da da TSE'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketi ICAS belgelendirme ve standart faaliyetlerini yürütecek."

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