İtalyan basınında yer alan haberlere göre Es Sani, 21 yıl önce yatıyla İtalya'nın Brindisi kentine gelmiş, kent merkezini dolaşırken aniden tuvalet ihtiyacı hisseden Es Sani, Brindisi'nin o bölgesinin o yıllarda pek turistik olmaması ve cafe-restoran gibi işletmelerin bulunmaması nedeniyle tuvalet bulmakta zorlanırken, evinin önünde oturmakta olan Teresa Borsetti isimli kadın, kim olduğunu bilmediği bu turiste evini açarak "Benim banyomu kullanabilirsiniz" demişti.

Katar emirliğini 2013 yılında oğluna devreden ve ülkesinde "Baba Emir" olarak anılan Es Sani, geçen hafta yeniden Brindisi'yi ziyaret ederek, evinin ve tuvaletinin kapısını açan kadını buldu.

Brindisi'ye gelmeden birkaç gün önce bölgedeki tanıdıklarını arayarak Teresa Borsetti'nin hala aynı evde yaşayıp yaşamadığını soran Baba Emir, olumlu yanıt alınca yatıyla yeniden Brindisi'ye geldi. 16 Ağustos'ta Borsetti'nin evine giden Es Sani, şu anda 89 yaşında olan kadına hem yeniden teşekkür etti hem de hediyeler sundu.

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