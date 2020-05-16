Katar'ın tıbbi yardımları 3 kıtada 18 ülkeye ulaştı

AA

Dünya çapında Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla yapılan tıbbi yardımlar Katar Hava Yolları ve Katar Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla taşındı.

Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamalarda, söz konusu tıbbi yardımların, Kovid-19'la mücadelede kardeş ve dost ülkeleri desteklemek adına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamalarda, yaklaşık 700 ton civarında olan tıbbi yardımın Çin, İtalya, Filistin, Gazze ve İran'ın yanı sıra Tunus, Lübnan, Cezayir, Somali, Nepal ve Ruanda dahil 3 kıtada 18 ülkeye gönderildiği aktarıldı.

Doha yönetimi son günlerde de Afganistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya ve Sırbistan olmak üzere 5 ülkeye tıbbi yardım göndermeye başladığını duyurdu.

Yardımlar, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Katar Kalkınma Fonu (QFFD) gözetiminde yapılıyor.