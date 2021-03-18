Katar, Nijer'de üç gün önce 58 sivilin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, sebepleri ne olursa olsun her türlü terör ve şiddeti reddeden tutumuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Nijer hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış ve olayda 58 sivil yaşamını yitirmişti.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçilmişti.