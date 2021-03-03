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Katar: Suriye'de işlenen suçların tüm sorumluları uluslararası adalet önüne çıkarılmalı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'de işlenen suçların tüm sorumlularının uluslararası yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Katar: Suriye'de işlenen suçların tüm sorumluları uluslararası adalet önüne çıkarılmalı
AA

Al Sani, 2017'de ülkesine yönelik başlatılan ambargo sürecinden bu yana ilk kez gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Katar'ın başkanlığında düzenlenen Arap Birliğinin 155. Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Al Sani, Arap Birliği merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, Kuveyt'in Körfez krizini sona erdirme çabalarını takdir ettiklerini, anlaşmazlıklar için çözüm yolunun yapıcı diyalog olduğuna inandıklarını söyledi.

Yılın başında El-Ula'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinden çıkan kararların Körfez ve Arap ilişkileri üzerinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Al Sani, ülkesinin Suudi Arabistan'ın topraklarını savunma eylemlerine verdiği desteği de yineledi.

- Suriye'de işlenen suçlar için uluslararası adalet çağrısı

Bölgedeki diğer gelişmelere de değinen Katar Dışişleri Bakanı, Suriye'de işlenen suçların sorumlularının tamamının yargılanması ve uluslararası adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin "Yemen'in birliğinin korunması, savaşın sonlandırılması ve uzlaşmanın sağlanmasının önemi" konusundaki tutumunun altını çizen Al Sani, Libya'da da yeni yürütme otoritesinin seçiminden duydukları memnuniyeti ifade etti.

- Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

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