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Katar, Suriye krizinin çözümü için diplomatik yollara ağırlık veriyor

Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana insani yardımlarını sürdüren Katar, krizin çözümü için diplomatik olarak da konuya müdahil olmaya başladı.

Katar, Suriye krizinin çözümü için diplomatik yollara ağırlık veriyor
AA

Körfez'de Katar ile diğer Arap ülkeleri arasında uzlaşının sağlanmasının ardından Doha yönetimi, bölgesel ve uluslararası konularda rolünü arttırdı.

Suriye konusunda uzun yıllardır insani desteğini esirgemeyen Katar, diplomatik yollardan da krizin çözümü için sahada rol almaya başladı.

Bu kapsamda Katar, 11 Mart'ta Suriye krizinin görüşüldüğü Türkiye-Katar-Rusya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Başkent Doha'da üç ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Suriye'deki son durumlar, terörle mücadele, krizin çözümünde işbirliği yolları, insani yardım, sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri gibi çeşitli meseleler masaya yatırıldı.

- "Suriye, Katar dış politikasının önceliklerinden"

Doha yönetiminin son dönemde Suriye'yle alakalı rolünü değerlendiren Katarlı araştırmacı gazeteci Cabir el-Haremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye halkının davası, Katar dış politikası ile diplomasisinin öncelik verdiği meselelerden biri." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Doha'da yapılan toplantıyla Suriye meselesindeki aktörleri bir araya getirdiğini söyleyen Haremi, bunun Suriye halkının yaşadığı sıkıntılara siyasi çözüm için bir yol haritası oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Haremi, "Katar, bu konuda somut adımlar atabilir. Suriye meselesiyle aktif bir şekilde alakalı taraflarla ilişkileri bulunuyor. Bunun yanı sıra tüm kesimlerin güvenini kazanan bir ülke. Doha yönetimine güvenen Rusya ile iyi ilişkileri var. Ayrıca yine güvenini kazandığı İran'la da iyi ilişkileri var." dedi.

Doha'da yapılan üçlü toplantının, Suriye'deki krizin siyasi yollardan çözümü için yıllarca yapılan ve akamete uğrayan sürece yeni bir rakip ya da çıkış olabileceğini söyleyen Haremi, "Astana platformunda durgunluk yaşanıyor. Anayasa Komitesi meselesi de aynı şekilde çözüme ulaşmadı. Bunların sonucu olarak Rusya iyi ilişkileri olan ülkeler ya da aktörler bulmak gerektiği kanaatine vardı." diye konuştu.

Haremi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya'da bölgeden aktörler ve özellikle iyi ilişkileri olduğu, güvenilir, Suriye arenasında yer alan Arap ülkeleri bularak Suriye meselesini hareketlendirmek gerektiği kanaati oluştu. Katar da bu kriterlere en yakın ülkeydi. Çünkü Suriye halkının davasına en yakın ülkelerden. Devrimin başladığı günden bu yana hazır bulunan Katar'ın sahada Suriyeli muhalifler ve siyasi aktörlerle iyi ilişkileri var. Ayrıca Katar, Türkiye'yle birlik içinde insani destek ve yardımlarda da aktif bir ülke."

Haremi, Katar'ın artık müdahil olmasının Suriye meselesinde önemli bir aşama teşkil ettiğini söyledi.

- Katar'ın Suriye'ye insani yardımları

Katar, devrimin başladığı 2011'den bu yana Suriye halkına en büyük insani yardımı sunan ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Katar Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani'nin 3 Mart'ta BM Genel Kurulu oturumundaki açıklamalarına göre, Doha'nın 2011'den bu yana Suriye halkına yaptığı yardım 2 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Katarlı sivil toplum kuruluşları da Suriye halkına düzenli olarak insani yardımlarını sürdürüyor.

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