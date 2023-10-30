Katar ve ABD dışişleri bakanları, "Gazze'yi ve esirlerle ilgili arabuluculuğu" görüştü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ni ve Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili arabuluculuk konusunu ele aldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 21:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:46 facebook

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