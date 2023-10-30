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        Haberler Dünya Amerika Katar ve ABD dışişleri bakanları Gazze'yi görüştü

        Katar ve ABD dışişleri bakanları, "Gazze'yi ve esirlerle ilgili arabuluculuğu" görüştü

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ni ve Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili arabuluculuk konusunu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:46
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        Katar ve ABD arasında arabuluculuk görüşmesi
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        Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde çatışmaların artmasıyla oluşacak tehlikeye ve ateşkesin derhal sağlanmasının önemine değinildi.

        Al Sani ve Blinken ayrıca, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların salıverilmesi için arabuluculukla ilgili gelişmeleri de konuştu.

        Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'deki Filistinlilere insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açık tutulmasın önemine dikkati çekti.

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