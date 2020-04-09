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Katar ve Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 376'ya, Lübnan'da 582'ye yükseldi.

Katar ve Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı arttı
AA

 

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 166 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 376'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların, yurt dışından gelen ya da daha önce virüs tespit edilenlerle temastan kaynaklandığına işaret edildi.

Hastalardan 28'inin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 206'ya çıktığı aktarılan açıklamada, virüsten yeni ölüm kaydedilmediği belirtildi.

Katar'da 7 Nisan'da yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu bildirilmişti.

- Lübnan'daki son durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 7 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 582'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının son üç gündür 19'da sabit kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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