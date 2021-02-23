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Katar ve Mısır arasında Körfez uzlaşısının ardından ilk resmi temas gerçekleşti

Katar ve Mısır arasındaki ilk resmi temasın, Kuveyt'te iki ülke heyetinin Körfez uzlaşısının uygulanmasını ele aldığı toplantı ile gerçekleştiği belirtildi.

Katar ve Mısır arasında Körfez uzlaşısının ardından ilk resmi temas gerçekleşti
AA

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Katar ve Mısır heyetleri, El-Ula zirvesinde varılan Körfez uzlaşısının uygulanması için gerekli mekanizmaları oluşturmak için Kuveyt'te bir araya geldi.

Tarafların Ula Bildirisi'nin ardından Katar ve Mısır arasında güven inşa edilmesine yönelik iki ülkenin attığı adımları memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, heyetlerin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için alınacak tedbirleri görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tarafların Körfez uzlaşısına ev sahipliği yaptığı için Suudi Arabistan'a, uzlaşı sonrası Katar ve Mısır arasındaki ilk resmi görüşmeye ev sahipliği yaptığı ve sarf ettiği çaba için Kuveyt'e takdir ve teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Mısır, 18 Ocak'ta da Körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.

KÖRFEZ KRİZİ VE EL-ULA ZİRVESİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

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