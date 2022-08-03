KATARAKT NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fotoğraf makinesinin lensi lekelendiğinde ya da çizildiğinde fotoğrafın bulanık olması gibi, insan gözünde de katarakt sonucu lens saydamlığını yitirir. Bu durum görüntüyü bulanıklaştırır ve hastalarda görmede bulanıklıklara neden olur. Genellikle yaşlanma ile birlikte insan hayatından en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri olan katarakt, gözün önüne perde inmesi olarak da tarif edilebiliyor. Bu perde farklı yaşlarda karşımıza çıkmakla birlikte sıklıkla 40 yaşından sonra ileri yaşlara doğru herhangi bir zaman diliminde görme açısından sorun oluşturuyor. Yıllar önce daha büyük kesiler ve dikişlerle yapılan cerrahi uygulamalarla müdahale edilen katarakt artık daha küçük kesilerle ve dikişsiz şekilde tedavi edilebiliyor.