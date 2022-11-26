Katar'da korkutan yangın 0:00 / 0:00

İHA

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na gelen taraftarların kaldığı Lusail bölgesinde yangın çıktı. Katar’daki Qetaifan Adası yakınlarından yoğun dumanların yükseldiği bildirilirken, dumanların başkent Doha’dan görüldüğü bildirildi. Yetkililer, yangının kentte inşaat halindeki bir binada çıktığını ve bölgeye acil itfaiye ekipleri ve polis ekibinin yönlendirildiğini belirtti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.