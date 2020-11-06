Katarlı ve Türk yetkililer, İzmir depreminin ardından insani durumu görüştü

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Debbağ ile Güllüoğlu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katılımıyla videokonferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunan Debbağ, ülkesinin, kardeş Türkiye halkına her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Debbağ'a, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturulduğu ve tüm zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini verdi.

Güllüoğlu, gönderdiği destek mesajlarından ötürü Katar yönetimine teşekkür etti.