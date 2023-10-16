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        Haberler Spor Futbol İngiltere Katarlılar geri çekildi: Manchester United rekor bedelle satılıyor! - Futbol Haberleri

        Katarlılar geri çekildi: Manchester United rekor bedelle satılıyor!

        Premier Lig devi Manchester United'ın satış süreci devam ederken, Şeyh Jassim liderliğindeki Katarlı konsorsiyumun yarıştan çekilmesinin ardından en güçlü aday Sir Jim Ratcliffe oldu. Ratcliffe'in ise Kırmızı Şeytanlara rekor bir teklif yaptığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:26
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        Manchester United rekor bedelle satılıyor!
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        Manchester United'da geçtiğimiz yıl başlayan kulübün satış sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

        Manchester United'ı satın almak isteyen iki yatırımcıdan Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin kulübün tamamı için yaptığı teklifin reddedildiği ve satış sürecinden çekildiği belirtildi.

        Guardian'da yer alan habere göre United yönetimi, Ratcliffe ve INEOS şirketinin kulübün %25 hissesi için yaptığı 1.3 milyar sterlinlik teklifi bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylamaya hazırlanıyor.

        Jim Ritcliffe'in teklifinin 5 milyar seviyelerinde olduğu iddia ediliyor.

        REKOR KIRILABİLİR

        Kulübün tamamımın satışın gerçekleşmesinin ardından bu devir rekor olacak.

        Manchester United'ın olası satışının en az 5 milyar sterline tamamlanması beklenirken rekoru NFL takımlarından Denver Broncos kırmıştı.

        Broncos, geçtiğimiz yıl 4.5 milyar dolara satıldı.

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