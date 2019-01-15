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Katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerini tanıtılacağı Linexpo İstanbul 2019 Fuarı’na Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Balkan ülkelerinden ilginin büyük olması bekleniyor.