"BENİM İÇİN AYRICA BİR KARANTİNA GEREKİRDİ"

Evde kaldığı dönemin kendisi için çok da sessiz geçmediğini ifade eden Kate Hudson, esprili bir dille şunları söyledi:

Karantina günlerinde benim için ayrıca bir karantina gerekirdi. Bence 2020 tam anlamıyla 'pozitif' bir yıldı. Herkes neye ihtiyacı olduğunu ve kendisini neyin mutlu ettiğini düşündü.