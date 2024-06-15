Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Kate Middleton'ın, sosyal medyada paylaştığı bilgilendirmenin detayı şu şekilde; "Son birkaç aydaki her türlü destek ve teşvik mesajı beni çok şaşırttı. William ve benim için gerçekten dünyayı değiştirdi ve zor zamanları atlatmamıza yardımcı oldu. İyi bir ilerleme kaydediyorum ama kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler var. O kötü günlerde kendinizi zayıf, yorgun hisseder ve vücudunuzun dinlenmesine teslim olmak zorunda kalırsınız. Ama iyi günlerde, kendini güçlü hissettiğinde, refahından en iyi şekilde faydalanmak istersin.Tedavim devam ediyor ve birkaç ay daha sürecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde okul hayatını yapmaktan, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere özel zamanımı ayırmaktan ve evde biraz çalışmaya başlamaktan keyif alıyorum.