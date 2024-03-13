Kate Middleton photoshop skandalıyla okları üzerine çekti! İngiliz Kraliyetinde ikinci Diana vakası iddiası!
Galler Prensesi Kate Middleton sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dünya basının gündeminde yer alıyor. Kate Middleton çocukları George, Charlotte, Louis ile koyduğu fotoğraf üzerinde oynama yaptığını kabul ederken Prens William ile ilişkisinde şoke eden ihanet iddiası geldi. Çiftlerin uzun süre tek bir fotoğrafının bile olmaması birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına yol açmış oldu.İddialar arasında Prens William'ın, Kate'ı Lady Rose Hanbury ile aldattığı var.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen çiftlerinden Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Gelen iddialar arasında Galler Prensi William’ın Lady Rose Hanbury arasında ilişki yaşadığı var. Öte yandan bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Kate Middleton, ocak ayının başında bir karın ameliyatı geçirdi ve bir süre hastanede kaldı. Peki Kate Middleton'a ne oldu?
KATE MIDDLETON'IN FOTOĞRAF KRİZİ
Bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, Anneler Günü (İngiltere'de Mart'ın ikinci pazarı kutlanıyor) için paylaşılan fotoğrafının montaj kaygılarıyla geri çekilmesinin ardından yaşanan "karışıklık" nedeniyle özür diledi.
Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtti.
Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullandı.
Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.
Bunun üzerine İngiltere'de dün kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti.
Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.
Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu.
Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.
Fotoğrafın kaynağının (Kensington Sarayı) görüntüyü "manipüle ettiğini" belirten haber ajansları, abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde de bulunmuştu.
Bu sadece kişisel bir fotoğraf değil, Prenses Kate hakkındaki spekülasyon ve komplo teorilerini durdurmaya yönelik bir paylaşım olarak değerlendiriliyordu.
ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI
Independent UK gazetesinde Prens William'ın, Kate'i aldattığı öne sürülen Lady Rose Hanbury ile ilgili övgü dolu makale yayınlaması akıllarda soru işareti oluşturdu.