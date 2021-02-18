"İŞİME ETKİSİ OLDU"

45 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

İkimiz de gösterişten gerçekten nefret ettik. Annem, 'Gösteriş yapmayacağına dair bana söz ver' derdi. Bu gerçekten bende yer etti. Bunun işim ve işime yaklaşımım üzerinde etkisi oldu.